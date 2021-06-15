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【小米快充】用家憂小米HyperCharge耗電　官方公布電池衰退程度釋慮

科技 14:00 2021/06/15

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小米確認使用 HyperCharge 循環充電 800 次，電池的容量能夠保持 80% 以上。（小米官方影片截圖）

小米於日前公布了 HyperCharge 快速充電技術，當中有線充電功率達 200W。官方表示 4,000mAh 電池最少需時 8 分鐘就能充滿，其中無線充電的功率亦高達 125W。其充電速度雖快，但不少用家卻擔心這變相會加速該電池的損耗。

【甲醇汽車】吉利決意研甲醇汽車　藉二氧化碳生產技術減碳排放
 
為釋除用家的疑慮，小米日前於其官方微博作出解釋。該企確認使用 HyperCharge 循環充電 800 次，電池的容量能夠保持 80% 以上。他更強調數值高於電池於 400 次循環充電後，需要保持 60% 容量的中國國家標準。
 
以每日充電一次推算，使用小米 HyperCharge 為手機充電約兩年後，4,000mAh 電池的能量只剩下約 3,200mAh。換而言之，使用其充電約兩年後，電池可能無法支撐 5G 手機的一天使用量。

同時，另一中國手機品牌 OPPO 早前公布有關 125W 快速充電的數值，同樣為循環充電 800 次後剩餘 80% 電池容量。這反映了現時高功率充電技術尚未可解決電池損耗加快的問題。

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責任編輯：陳泳如

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