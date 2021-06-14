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【電動車電池】贛鋒鋰業擬收購非洲鋰輝石礦項目50%權益 作價10.1億

股市 18:47 2021/06/14

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贛鋒鋰業擬收購非洲鋰輝石礦項目50%權益 作價10.1億

贛鋒鋰業 （01772） 公布，旗下全資子公司贛鋒國際，將以自有資金1.3億美元（約10.1億港元），向澳大利亞金礦商Firefinch（澳：FFX）收購，位於非洲馬里南部地區的鋰輝石礦項目50%的權益。

是次交易，Firefinch旗下的全資子公司Goulamina Holdings擬在荷蘭新設SPV公司，並由該公司間接全權持有旗下馬里鋰輝石礦項目的權益。贛鋒國際完成收購後，將持有荷蘭SPV的50%股權，相當間接持有該鋰輝石礦項目的50%權益。

是次涉及的鋰輝石礦項目，位於非洲馬里南部，礦區面積達100平方公里，自2019年8月23日取得採礦許可證，有效期為30年。根據資料顯示，該項目目前已勘探的礦石量合計1.085億噸，氧化鋰157萬噸。項目主要產品為鋰輝石，可用作生產工業級或電池級碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰等，電動車電池的原材料。

是次交易完成後，贛鋒國際可視具體情況，為荷蘭SPV旗下全資子公司LMSA提供總額不超過4000萬美元的財務資助額度，以幫助LMSA開發建設Goulamina鋰輝石礦項目。

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記者：梁安琪

港股 非洲 電動車 收購 馬里 贛鋒鋰業（01772）

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