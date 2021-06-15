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【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用

環球社會熱點 09:05 2021/06/15

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英國哈里王子與夫人梅根在專訪大爆料後，梅根父親馬克爾亦有作出批評，雙方關係持續無改善。馬克爾近日受訪，自爆已有3年沒有見過哈里梅根，連兩個外孫阿奇及莉莉亦同樣，指摘梅根一直拒絕與他見面。馬克爾又批評美國名嘴奧花雲費，利用哈里梅根去宣傳自己的電視節目，兩人卻渾然不知。

傳愛女取名致敬英女王未獲准 哈里梅根反駁：有共識 【下一頁】

馬克爾（Thomas Markle）接受《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問，講述與其女兒梅根的關係。馬克爾表示，其目前居所與哈里梅根的家相距僅70英里，但自從梅根與哈里結婚後，他已有3年沒有與梅根說話或見面，更從未見過一對外孫阿奇（Archie）及剛出世的莉莉（Lilibet）。

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馬克爾對此感到傷心，認為即使殺人犯都會有家人探望，但他只犯下一個愚蠢的錯誤，卻因此被女兒一家拒絕見面，反問哈里梅根經常談論同情心行為，為何對自己、家人甚至世界都沒有同情心。

即將77歲的馬克爾身體狀況日漸轉差，擔心有生之年都無法與外孫相見。馬克爾對此感到失望，希望在僅餘時間內能一盡當外公的責任。

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愛德華專訪回應傳聞 認王室與哈里關係差 【下一頁】

哈里梅根於3月接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，期間大爆王室內幕，引起牽然大波。馬克爾認為，奧花雲費只是「玩弄」（playing）哈里與梅根，利用兩人製造話題，宣傳其電視節目及建立人際關係，甚至「利用軟弱的男人」（taking advantage of a very weakened man）哈里，驅使他在節目上說出本不該說的話。

責任編輯：郭麗明

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