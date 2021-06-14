【疫苗抽獎】打齊兩針疫苗抽凱滙1080萬元單位　周二早9時開始登記（附連結）

為鼓勵市民儘快接種新冠疫苗，政府和商界近期推出各種「谷針」措施。信和集團及華人置業早前宣布將共同捐出一個凱滙一房單位，作為大抽獎活動的終極大獎，抽獎活動將於本周二（15日）上午9時開始登記，到今年9月1日下午5時30分截止，市民可透過「大抽獎」網站登記。

終極大獎單位為凱滙二期3座47樓D室一房，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元。凡年滿18歲、持有香港永久居民身份證人士可參與抽獎贏取終極大獎，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費，將全數由贊助單位支付。

凱滙會所及園景效果圖如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除終極大獎外，該次抽獎還提供20份二獎名額，即價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，持有有效香港居民身份證的香港居民，包括永久居民及非永久居民，以及持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工等均有資資格參與。

抽獎時間獎項及如下：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大抽獎活動連結由此進入

所有參加抽獎活動人士必須年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種新冠疫苗的居民亦可參加，結果將於2021年9月8日在大抽獎官網公布。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男