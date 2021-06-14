  • 30°C
香港時間 : 2021614日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗抽獎】打齊兩針疫苗抽凱滙1080萬元單位　周二早9時開始登記（附連結）

環球政經 19:10 2021/06/14

分享：

為鼓勵市民儘快接種新冠疫苗，政府和商界近期推出各種「谷針」措施。信和集團及華人置業早前宣布將共同捐出一個凱滙一房單位，作為大抽獎活動的終極大獎，抽獎活動將於本周二（15日）上午9時開始登記，到今年9月1日下午5時30分截止，市民可透過「大抽獎」網站登記。

終極大獎單位為凱滙二期3座47樓D室一房，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元。凡年滿18歲、持有香港永久居民身份證人士可參與抽獎贏取終極大獎，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費，將全數由贊助單位支付。

凱滙會所及園景效果圖如下：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

除終極大獎外，該次抽獎還提供20份二獎名額，即價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，持有有效香港居民身份證的香港居民，包括永久居民及非永久居民，以及持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工等均有資資格參與。

抽獎時間獎項及如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大抽獎活動連結由此進入

所有參加抽獎活動人士必須年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種新冠疫苗的居民亦可參加，結果將於2021年9月8日在大抽獎官網公布。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

信和 經濟

下一篇文章

【Apple】傳本周二起已接種疫苗人士　進蘋果店無須佩戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋