【端午節】端午節消費氣氛未完全復甦　食肆嘆成本上漲銷情略減

▲ 不少售糭的食肆普遍指，今年成本上漲，而銷情與去年相若或略減約1成。(資料圖片)

今日是端午節，雖然本地疫情已比去年同期稍為平息，惟今年消費氣氛仍一般。不少售糭的食肆普遍指，今年成本上漲，而銷情與去年相若或略減約1成。

有售湖州糭數十年的新三陽老闆陳眺明表示，由於疫情未完全消散，今年採取較保守的策略，將糭子產量減少2成，但銷情卻能維持與去年相若水平，他坦言已是超出預期。不過，他留意到今年消費者購買的量減少，「以往不乏團體或送禮定單，消費者進入舖內更是會購買數十隻糭，而今年則人均購買8至10隻糭」。他更透露，今年成本明顥上升，例如糭葉來貨價漲1成、運輸成本亦貴3成。

考慮到衛生問題及消費習慣改變，主打製造傳統點心的「榮鈦行」今年將產品轉為真空獨立包裝，亦由以往2件裝轉為1件裝。其第二代接班人馮英傑表示，今年市民主要偏向購買較平價以及傳統口味的糭，如綠豆鹹肉糭。品牌今年亦首度推出禮盒裝，惟市民仍較手緊，禮盒銷情反應一般。整體而言，他料今年銷情略比去年減少1成以內。

網店銷情較實體店理想

大記攦粉負責人黃先生亦指，今年糭銷情比去年略為遜色，減少約1成，最暢銷的主要是百元以內的傳統口味糭子。網銷成疫下大勢，品牌亦藉此方面加大推廣力度，例如網上消費滿指定金額贈送糕點，帶動今年網銷銷情較實體店理想。

記者：蘇穎琪