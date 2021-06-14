【美股焦點】Novavax公布新冠疫苗效用率達90.4%　股價盤前大漲10.8%

美國藥廠Novavax（NVAX）本周一（14日）公布，旗下新冠疫苗「NVX-CoV2373」在第三季臨床試驗中被證實安全，且效用率達90.4%，預計今年第三季度向美國食品藥物監管局（FDA）申請授權，成為繼輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）後，第四款獲得FDA授權的疫苗。

通過對3萬名美國和墨西哥民眾進行的的第三期臨床實驗研究，公司還表示，發現完成接種兩劑Novavax疫苗後，可以百分百預防染疫者演變為中度和重度感染，對於某些變種病毒的效用率亦有93%。

公司決定下一季度向FDA提交使用申請，預計到今年年第三季度末期，可達到月產1億劑；到第四季底月產1.5億劑。不過因為美國疫苗已經充足，因此該疫苗極有可能是捐贈或銷售往其他國家。

本周一開市前，Novavax股價大漲10.8%，截至發稿前報232.2美元。

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編輯：李勝男