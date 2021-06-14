【銀色債券2021】iBond反應歷來最熱　陳茂波：銀債發行細節月底公布

▲ 新一批iBond反應創歷來最熱，供長者認購的銀色債券亦將於月底公布發行細節。

新一批通脹掛鈎債券（iBond）上周結束認購，吸引近72萬人認購iBond、凍資546億元，雙雙創iBond發行以來新高。至於首批將門檻降至60歲或以上人士認購的銀色債券，財政司司長陳茂波預告，將緊接在月底公布發行詳情，是次銀債發行規模上調至不少於240億元。

上一批銀債保底利率上調至3.5厘，發行額由過往的30億元大幅上調至100億元，更可酌情加碼至最多150億元。

iBond獲近72萬人認購 初步推算每人僅穩獲2手｜詳見【下一頁】

陳茂波在網誌表示，新一批iBond認購反應理想，發行額將由原來的150億元，調高至200億元。他又提到，發行iBond後，將會緊接發行新一批至少240億元的銀債，合資格認購年齡將由65歲降低至60歲，是首批放寬年齡門檻的銀債。

陳茂波指，銀債與iBond一樣，與通脹掛鈎並設有最低回報率保證，可以在現時低息環境下為更多長者提供一個有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。同時，亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

陳茂波：港經濟漸重拾動力 失業率快回落至一年前水平

陳茂波在網誌又提到即將推出的5,000元電子消息券計劃。他表示，香港金融服務發展蓬勃，但在消費層面的電子支付及網上銷售仍有很大的提升及增長空間他舉例指，今年首4個月香港網上商品零售總額按年升53%，但佔全港總零售額的7%，反映仍有一定提升空間。

至於設有實體零售點的商戶，期間的網上銷售額上升81%，遠高於僅經營網上商店的28%銷售增幅，意味傳統商戶也正在積極開拓網上銷售，以添業務增長力。

消費券最後籌備階段 稍後公布詳情、下月接受登記

他指，由以上例子可見，電子支付在消費者及商戶中的更廣泛應用，成為未來香港零售市場增長的關鍵基建，因此期望電子消費券可以帶來額外消費力的同時，亦可以推動電子消費使用。他形容，計劃已在最後階段，稍後公布計劃詳情，下個月開始接受登記。

5000元電子消費券下月接受登記 一文看支付寶香港及八達通安排｜詳見【下一頁】

展望香港經濟，陳茂波指隨著接種疫苗人數增加及防疫工作漸見效，整體經濟正重拾動力，就業市場都見改善，相信以近月失業率的改善速度推算，稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平，但與疫情前相比仍有很大距離。

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編輯：趙穎妍