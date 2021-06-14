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【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla　比特幣迫近40000美元

Hot Talk 18:20 2021/06/14

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馬斯克指，Tesla將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上月曾宣布暫停接受顧客以比特幣bitcoin買車後，一度引發比特幣價格急挫。不過，事隔約一個月，馬斯克卻「推翻昨日的我」，在Twitter上指，只要能證明礦工使用約五成清潔能源來掘礦，Tesla將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。

馬斯克早前反口拒接受bitcoin買車【下一頁】

馬斯克早前「單字」回應Tesla賣比特幣分析，詳見【下一頁】

馬斯克再次接受比特幣買Tesla的言論，刺激比特幣價格急升，迫近40000美元。截至晚上6時，比特幣報39117美元，24小時升約9%，以太幣eth亦升4.7%，報2473美元。

馬斯克並稱，Tesla在不影響市況下，已減持約一成比特幣。Tesla曾披露，持有約15億美元的比特幣。

相關文章：【Bitcoin】國際清算銀行：比特幣納入法定貨幣是「有趣的實驗」

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相關文章：【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用

 

編輯：陳韻妍

美股 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Twitter 比特幣

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