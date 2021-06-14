  • 29°C
香港時間 : 2021614日 (一) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla　比特幣升越40000美元

Hot Talk 21:26 2021/06/14

分享：

馬斯克指，Tesla將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上月曾宣布暫停接受顧客以比特幣bitcoin買車後，一度引發比特幣價格急挫。不過，事隔約一個月，馬斯克卻「推翻昨日的我」，在Twitter上指，只要能證明礦工使用約五成清潔能源來掘礦，Tesla將會恢復接受比特幣作為交易貨幣。

馬斯克早前反口拒接受bitcoin買車【下一頁】

馬斯克早前「單字」回應Tesla賣比特幣分析，詳見【下一頁】

馬斯克再次接受比特幣買Tesla的言論，刺激比特幣價格急升，升越40000美元。截至晚上9時25分，比特幣報40586美元，24小時升約12%，以太幣eth亦升7%，報2537美元。

馬斯克並稱，Tesla在不影響市況下，已減持約一成比特幣。Tesla曾披露，持有約15億美元的比特幣。

相關文章：【Bitcoin】國際清算銀行：比特幣納入法定貨幣是「有趣的實驗」

相關文章：【Bitcoin】薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣　摩通：不會為當地帶來經濟利益（第三版）

相關文章：【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用

 

編輯：陳韻妍

美股 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Twitter 比特幣

上一篇文章

文旅部：端午假期國內旅遊出遊8913.6萬人次 恢復至疫前同期的98.7%、攜程美股跌1%

下一篇文章

【疫苗抽凱滙】信和華置抽樓活動6月15日開始接受登記（附短片及抽獎網址）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）