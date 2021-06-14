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【印度疫情】僅增7萬確診降至2個月低位 多地開始解封

環球社會熱點 18:36 2021/06/14

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印度新冠疫情持續放緩，新增確診及死亡人數明顯下跌。印度最新單日新增確診人數7萬，是近兩個月低位，但死亡人數稍有回升至近4,000人。印度多個地區開始放寬防疫措施，允許商戶有限度重開。

印度死亡人數再破紀錄 因地方政府計少數？ 【下一頁】

印度周一宣布，當地過去24小時再多70,421人確診新冠肺炎，是當地自3月31日以來錄得最低數目。惟同日錄得3,921人染疫身亡，較前幾日數目稍有回升。印度目前累計錄得約2,951萬宗確診個案，是全球第2多。印度亦錄得逾37萬人死亡。

印度多地周一（14日）起開始放寬疫情限制措施，允許商戶有限度營業。德里（Delhi）當局准許商店及超市營業，但酒吧、健身室、理髮店、戲院及公園需繼續停業。地區首長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）周日（13日）表示，本周會重點關注商場及餐廳情況。若確診個案反彈，會再收緊措施。

印度政府推疫苗券 准民眾資助基層接種 【下一頁】

南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）雖允許理髮店及出售酒類商品店舖營業，但限制部分商戶只能有一半員工上班，巴士服務亦繼續暫停至6月21日。卡納塔卡邦（Karnataka）科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）則恢復交通服務，允許部分商舖重開，但依然維持夜晚及周末的宵禁令。

有印度專家警告，印度9.5億成人接種率僅得5%，全面解封或會令疫情反彈。惟經濟壓力下，解封呼聲日漸高漲。新德里賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）社會醫學與社區衞生中心負責人達斯古普塔（Rajib Dasgupta）指印度需要解封，強調生計及生命安全間的平衡是關鍵。

責任編輯：李俊儀

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