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【Apple】傳本周二起已接種疫苗人士　進蘋果店無須佩戴口罩

環球政經 18:13 2021/06/14

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美國疫苗接種進度良好，各州政府已經相繼解除疫情相關禁令，早前美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，民眾在戶外空間可免於配戴口罩，反映疫情有所緩解。據外媒報導，蘋果正在取消多間零售店舖和辦公室內的口罩佩戴要求，是第一家調整相關防疫措施的大型零售商。

據報最早於本周二（15日）開始，已經完成疫苗接種的市民在進入蘋果零售店時，可免於佩戴口罩。知情人士透露稱，蘋果近期已經通知旗下零售店舖員工相關指令，另外員工亦無須查看顧客的疫苗接種證明，不過員工於店內仍需繼續佩戴口罩。

另外根據蘋果發送給員工的備忘錄顯示，加州庫柏蒂諾（Cupertino）的部分員工也將免於佩戴口罩，不過相關政策僅適用於已接種疫苗人士。

備忘錄當中寫道：「鑑於美國在應對疫情方面持續取得進展，我們想你們清楚，部分店舖正在進入下一階段的恢復當中，並將遵循第三階段的要求進行運營」，「如條件允許，蘋果會持續更新公司協議，為已經接種疫苗的人士提供其他選擇，同時放寬社交距離。」

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編輯：李勝男

疫情 經濟 香港經濟日報

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