【美股期貨】道指期貨變動不大　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

聯儲局一連兩日（15、16日）舉行議息會議，市場關注儲局會否就通脹前景及未來政策方向作出預示。美國十年期債息偏軟，仍處1.5厘水平下方，美股期貨變動不大。

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即市走勢：

【19：17】道指期貨升2點；納指期貨升幅擴大至21點或0.2%，報14139點；標指期貨升4點，報4250點。

【18：24】道指期貨跌8點，報34267點；標指期貨升1點，報4247點；納指期貨升9點，報14126點。

【17：18】大摩行政總裁James Gorman表示，WSB股票帶來了一些好處，因為它們吸引了更年輕的投資者進入市場，但警告稱，AMC（美：AMC）和Gamestop（美：GME）等股票的大幅上漲可能是災難（recipe for disaster）。他指出，投資者在部分WSB股票，短時間內獲得巨額回報並不健康，稱這些收益在某些時候會導致災難。AMC盤前跌逾2%、GME盤前亦跌逾1%。

【17：12】美國諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）（美：NVAX）公布，第三階段臨床試驗結果顯示，旗下新冠病毒疫苗安全、有效率為90.4%。公司計劃2021年第三季度向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。該股盤前升逾2%。

【16：05】歐股早段向上，連續8個交易日上升。市場對經濟快速復甦的樂觀情緒提振了工業股，而科技股則跟隨美國同行隔夜上漲。英國5月失業率錄得6.2%，創2020年4月以來新低，倫敦富時100指數升0.4%。

【12：46】高盛計劃拓展加密貨幣業務至以太幣市場。根據coindesk數據，以太幣在過去24小時內升逾半成，最新報2617美元。另外，比特幣3.31%，最新報40,536美元。

【12：44】美股三大指數期貨向上，現各升0.1%。

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==以下6月14日（周一）股市==

聯儲局今起一連兩日（15、16日）舉行議息會議，議息聲明在香港時間周四零晨公布，市場聚焦會否有縮減買債的規模或時間表。美股科技股領漲，納指與標指齊創收市新高。

標指收市報4255點，升7點。納指升0.7%，收報14174點。蘋果宣布推出售價149.99美元的Studio Buds無線耳機，股價漲2.5%，收報130.48美元。道指受高盛、摩通及波音等股價下跌拖累，收市跌85點，收報34393點。

即睇美股收市：

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債息止跌回升，10年期債息尾段高見1.507厘，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，相信高通脹可能持續一段時間，最終迫使聯儲局需要加息應對 ； 摩通因此耐心地持有相當數額的現金，總額達到5000億美元，以靜待利率上升帶來較高收益。

比特幣一度升破4萬美元 ； 金價偏軟，跌至4周低位。紐約期金跌0.7%，報1865.9美元。

全球疫情仍不樂觀，路透統計數據顯示，美國染疫死亡人數突破60萬，佔全球的15%。世衞幹事譚德塞稱，新冠病毒擴散速度較新冠疫苗分配速率快。變種病毒株的傳播力較強，已經成為病毒迅速擴散的主因，雖然全球確診人數正在下降，但死亡率未有同步降低。非洲的死亡率最高，也是接種比率最低的地區。

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即市走勢︰

【02：34】紐約7月原油期貨收跌0.03美元，跌幅為0.04%，報70.88美元

【02：01】納指漲幅擴大至0.5%，暫升64點， 報14133點；道指維持逾200點跌幅，暫跌257點或0.7%。標指跌0.3%

【01：52】紐約 8月黃金期貨收跌0.7%，報1865.90美元，創最近一個月收盤新低。

【01：45】美國10年期債息漲穿1.5厘，報1.5007厘，漲幅逾4.8個點子。

【01：05】英國將封鎖政策延長四周時間至7月19日

【00：55】道指挫264點或0.8%，報34215點；納指升49點，漲幅0.36%；標指跌12點或0.3%，報4119點；蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升1.5%及1.1%， 兩股早段最多曾升近2%及1.3%

【00：39】按Bitstamp比特幣現貨跌穿40000美元關口，最新報39990.03美元，24小時計算漲1.79%

【23：13】道指跌180點，納指維持升近0.3%，現報14107點。大型科技股領漲，蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升逾1%；Adobe及Shopify（美：SHOP）升逾3%。

【21：50】道指跌120點，納指升幅擴大，現升逾0.3%，特斯拉（美：TSLA）升逾2%。Adobe（美：ADBE）業績前升逾2%破頂。

【21：30】美股開市，道指跌50點，報34433點；標指跌4點，報4243點；納指跌5點，報14064點。

【20：13】道指期貨跌26點，納指期貨升近0.3%。

【19：17】道指期貨跌2點，報34355點；標指期貨升3點，報4239點；納指期貨升47點或0.34%，報14031點。十年期美債息回軟，現報1.46厘。

【18：04】比特幣近24小時彈近一成，現報39173美元。

【18：02】歐股升幅擴大，英國富時100指數報7168點，升33點或0.5%；德國DAX指數報15734點，升41點或0.26%；法國CAC 40指數報6623點，升22點或0.34%；意大利富時MIB指數報25783點，升66點或0.26%。

【17：45】道指期貨升20點，報34377點；標指期貨升4點，報4240點；納指期貨升37點或0.3%，報14022點。

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