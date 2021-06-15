【美股市況】道指挫逾260點 納指升逾0.3% 大型科技股領漲　蘋果、FB升逾1%　（不斷更新）

聯儲局明起一連兩日（15日、16日）舉行議息會議，市場聚焦會否有縮減買債的規模或時間表。美國10年期債息仍在1.5厘下方，標指上周率先破頂，且看納指能否在今浪創新高。美股周一開市，道指跌50點，報34433點；標指跌4點，報4243點；納指跌5點，報14064點。

美股午市續低走，美國聯儲局在每日逆回購操作中接受5,838.92億美元，續刷歷史新高，並連續四個交易日超過5000億美元。

英國首相約翰遜表示，英國將推遲四周時間，至7月19日再決定是否取消針對新冠肺炎疫情的封鎖政策，以便繼續推動疫苗接種工作。



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即市走勢︰

【01：05】英國將封鎖政策延長四周時間至7月19日

【00：55】道指挫264點或0.8%，報34215點；納指升49點，漲幅0.36%；標指跌12點或0.3%，報4119點；蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升1.5%及1.1%, 兩股早段最多曾升近2%及1.3%

【00：39】按Bitstamp比特幣現貨跌穿40000美元關口，最新報39990.03美元，24小時計算漲1.79%

【23：13】道指跌180點，納指維持升近0.3%，現報14107點。大型科技股領漲，蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升逾1%；Adobe及Shopify（美：SHOP）升逾3%。

【21：50】道指跌120點，納指升幅擴大，現升逾0.3%，特斯拉（美：TSLA）升逾2%。Adobe（美：ADBE）業績前升逾2%破頂。

【21：30】美股開市，道指跌50點，報34433點；標指跌4點，報4243點；納指跌5點，報14064點。

【20：13】道指期貨跌26點，納指期貨升近0.3%。

【19：17】道指期貨跌2點，報34355點；標指期貨升3點，報4239點；納指期貨升47點或0.34%，報14031點。十年期美債息回軟，現報1.46厘。

【18：04】比特幣近24小時彈近一成，現報39173美元。

【18：02】歐股升幅擴大，英國富時100指數報7168點，升33點或0.5%；德國DAX指數報15734點，升41點或0.26%；法國CAC 40指數報6623點，升22點或0.34%；意大利富時MIB指數報25783點，升66點或0.26%。

【17：45】道指期貨升20點，報34377點；標指期貨升4點，報4240點；納指期貨升37點或0.3%，報14022點。

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