【美股動態】道指期貨升17點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

美國上周初領失業救濟人收意外增加，道指隔晚跌210點，納指則挑戰歷史高位。美股期貨今日周五於亞洲時段內靠穩，道指期貨升17點，納指期貨升0.2%。

即市走勢︰

【12：28】道指期貨升17點，報33710點；標指期貨升2點，報4214點；納指期貨升30點或0.2%，報14186點。

【11：30】內地社交網絡軟件Soulgate擬赴美上市 騰訊有份投資、集資最多15億元

【09：45】拜登政府可能禁制部份中國App WeChat、TikTok據報或需接受審查

【09：35】美聯邦通信委員會提議禁售5間中國公司通信及監控設備 華為、中興有份

【08：15】Adobe季績勝預期 股價盤後升逾2%

==以下6月17日（周四）股市==

美國經濟預期強勁復甦，科技股反彈，納指挑戰歷史高位 ； 首領失業救濟意外增 ，道指一度挫逾400點。另外，美國聯邦通訊委員會（FCC）進一步落實對華為及中興通訊 （00763） 的電訊設備供應禁令。另外3間中國公司，包括海能達通信、海康威視及大華技術，也受FCC禁令影響。

資金在股滙債市就儲局議息聲明而互相博弈，美滙再升0.9%，報91.95，直撲92關。道指收市跌210點，報33823點；納指升121點或0.9%，報14161點；標指跌1點，報4221點。

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科技龍頭股受捧，亞馬遜升超過2%，Facebook升1.6%。微軟宣布行政總裁納德拉將兼任為董事局主席，股價漲1.4%。

銀行股及原材料股受壓，富國銀行挫6.1%，美國銀行跌4.4%。

聯儲局上調隔夜逆回購利率後，周四逆回購規模激增至7560億美元，創歷史新高，且連續七個交易日超過5000億美元。

10年債息先升後回，一度跌穿1.5厘 ； 30年債息急挫逾13個基點，低見2.12厘，創半年低。加息預期不利金價，現貨金跌穿1,800美元，兩日急瀉逾80美元。

高盛料聯儲局2023年第三季開始加息，而不是原先估計的2024年首季。不過加息的可能性只略高於50%，因為一旦美國通脹與經濟增長放緩，加息可能性將相應下降。

美國上周首次申領失業救濟人數意外回升至41.2萬人，市場預期為36萬人。

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焦點新聞︰

【美國加息】聯儲局議息後看清投資界縮表加息預期 摩通：2023年或加息3次（不斷更新）

【儲局議息】儲局上調今年GDP和通脹預期 點陣圖2023年加息2次

【加息步伐】鮑威爾：通脹比預期更高更久 縮QE無具體時間

即市走勢︰

【4：00】道指收市跌210點，收報33823點，標指跌1點，收報4221點，納指升0.9%，收報14161點。

【2：37】道指跌245點或0.7%，納指升125點或0.9%。10年債息報1.5厘

【0：27】道指跌401點或1%，納指升25點或0.2%。10年債息報1.4854厘

【23：44】道指跌187點，納指升148點或1.1%。10年債息先升後回，報1.5193厘

【22：41】道指跌94點，納指升106點或0.8%。

【22：11】道指跌170點，納指升0.2%。科技股全面向上，Facebook（美：FB）及Tesla（美：TSLA）升逾0.5%；Nike（美：NKE）跌1.8%。

【21：36】美元指數撲91.71，金價報1788美元。

【21：30】美股開市，三大指數好淡爭持，道指跌2點，報34030點；標指跌2點，報4221點；納指跌0.2%，報14015點。

【20：06】金價失守1800美元，報1789美元，道指期貨跌71點，納指期貨跌0.4%。

【18：01】道指期貨跌99點，納指期貨跌0.5%。

【12：22】道指期貨跌107點，報33798點；標指期貨跌15點，報4197點；納指期貨跌74點或0.5%，報13898點。

【11：15】滴滴出行IPO遇反壟斷調查

【10：10】世界銀行拒絕為薩爾瓦多提供比特幣技術援助

【09：00】李澤楷旗下富衛已提交美國IPO申請 據報目標今年底上市

==以下6月16日（周三）股市==

美息不變，儲局維持買債計劃，但大幅調升通脹指引預測，儲局將疫情後首次加息時間預測提前到2023年，暗示會加息兩次。消息令美滙急升，美股持續受壓，道指一度挫超過380點，其後跌幅收窄。

儲局對利率與通脹的預期偏「鷹」，道指收市跌265點，報34033點，波音、3M、VISA、Home Depot及Honeywell International等下跌拖累道指，蘋果及摩通則造好；納指跌33點，報14039點；標指跌22點，報4223點；美滙指數彈0.7%，報91.21創6周新高，現貨金跌47美元或2.5%，退守1800美元關口。

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儲局主席鮑威爾未有提供縮減量寬的具體時間，只表示在宣布減買債之前會提前通知，強調縮減QE的過程將與外界有充分、有序、透明的溝通。

加拿大統計局公布，5月消費物價指數按年升3.6%，是2011年5月以來最高水平

重要新聞：

【美股業績】甲骨文上季盈收勝預期 惟本季預測遜預期、盤後跌半成

【可口可樂】C朗鏡頭前移走可樂換清水 可口可樂股價連跌兩日

【科網調查】英監管機構啟動 對IOS及Android作業系統反壟斷調查

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO發行價17至19元 集資122億元

即市走勢：

【02：42】納指跌勢擴大，暫跌137點或1%， 報13935點；道指跌幅加劇，暫挫320點或0.9%，報33978點；標指跌0.6%；現貨金跌1.1%或20.58美元，報1838.44美元；美滙指數越91，暫升0.6%， 報91.11

【02：42】10年期美債息進一步走高至6月8日以來高位1.575%，聯儲局主席鮑威爾稱通脹，可能比之前預期的更高更持久。

【02：10】聯儲局維持每月1200億美元買債計劃不變，點陣圖顯示2023年底加息2次， 道指曾急挫382點或1.1%，現跌幅收窄至222點或0.6%， 報34077點；納指跌67點或0.5%， 報14005點，標指跌11點。

【01：12】三大指數全跌，道指跌105點，納指轉跌。

【23：26】道指跌14點，納指升0.2%。

【22：14】道指跌57點，納指升近0.4%，標指無升跌。蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）升逾0.8%。摩通（美：JPM）及高盛（美：GS）跌約1%。

【22：10】【美國經濟】美國5月新屋動工157.2萬間 按月增3.6%遜預期

【21：30】美股開市，道指升30點，報34329點；標指升4點，報4251點；納指升22點或近0.2%，報14095點。

【19：08】道指期貨跌34點，納指期貨升14點或0.1%。

【17：55】道指期貨跌50點，納指期貨升11點或近0.1%。

【17：26】彭博引述消息報道，歐洲央行決定將關鍵資本要求的減免期限延長9個月，以在疫情大流行期間保持信貸流動。

【17：22】聯儲局公布議息結果前，美滙指數從1個月高位輕微回落，最新報90.51。

【17：15】美股期貨個別發展，道指及標指期貨偏軟，納指期貨上升。

【17：14】歐股造好，在金融股及工業股刺激下，歐股升近歷史高位。歐洲STOXX 600指數現升0.1%，若收市能夠保持升幅，指數將創3年半以來最長升浪。

【13：12】油價續上，在亞洲交易時段，布蘭特期油升0.8%， 最新報74.59美元； 紐約期油升0.7%，最新報72.65美元。

【13：05】美股期貨個別發展，道指期貨下跌，納指及標指期貨向上。

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==以下6月15日（周二）股市==

聯儲局公布議息結果前夕，市場觀望儲局就通脹前景和未來政策方向的最新表態，減買債預期升溫，道指連跌兩日，納指回吐0.7%。市場亦關注拜登及普京於美國時間周三在日內瓦會面，預期將影響今年環球地緣危機發展。

道指最多挫194點，收市跌94點，報34299點，Salesforce.com、摩通、Home Depot及迪士尼下跌拖累道指表現；納指跌0.7%，收報14072點；標指跌0.2%，收報4246點。恐慌指數VIX亦升逾4%，衝破17水平。紐約期金連續第3個交易天下滑，收市跌0.5%，報1856.4美元。

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投資者看好原油需求，並質疑美國能否在本周末伊朗大選之前重返伊核協議，油價創兩年新高。紐約油漲1.24美元，漲近1.8%，收於72.12美元。

美國5月零售銷售按月下跌1.3%，不及市場預期 ； 儲局隔夜逆回購使用規模比昨日減少了740億美元，至5095億美元，為今年4月1日來最大降幅，亦是連續5個交易日超過5000億美元。

歐盟首次以整體承擔方式發行10年期債券，籌200億歐羅（1882.6億港元），作為歐盟復甦計劃的起動資金。債券年利率不足0.1%，預期今年底債券發行額將高達1000億歐羅。歐洲股市收市微漲0.1%。

另外，美聯社周二（15日）報道，美國衞生機構最新研究發現，全美多個地區採集的血液樣本中檢測到新冠病毒抗體，證明早在2019年12月，新冠病毒已在美國本土以低速進行傳播；比起中國武漢於2019年底出現首宗病例，美國的感染情況在時間上更早一點。

重點新聞：

【議息會議】一文睇清大行看法 景順料債息下半年急升

【美國加息】摩通CEO：預留5000億美元部署儲局加息投資機會

摩通戴蒙：該行為更高利率及通脹水平做好準備

【加密資產】機構投資者視幣災為入場時機 高盛將推出以太幣期權期貨

即市走勢：

【02：25】道指跌幅收窄至77點或0.2%， 報34316點，早段最多曾跌194點；納指跌97點或0.7%，報14076點；標指跌3點。

【01：48】紐約8月黃金期貨收跌0.5%，連續第三個交易日下跌，報1856.40美元。

【01：10】紐約油衝破72美元關口，現報72.16美元，漲幅為1.75%，創2018年10月以來新高。倫敦布蘭特期油最高曾升見73.9美元

【01：01】美國財政部拍賣240億美元20年期國債，得標利率2.120%。20年期美債收益率短綫下挫1.81個基點，最低觸及2.1110%，使得日內整體漲幅收窄至不足0.6個基點。

【00：53】道指跌128點或0.4%，報34265點，納指跌92點或0.7%，報14081點；標指跌8點。

【23：37】道指跌174點，納指跌0.7%，標指跌14點。

【22：28】AMC院線（美：AMC）升一成。

【22：25】道指跌133點，報34260點；標指跌8點，報4246點；納指跌68點或0.5%，報14105點。

【21：30】美股開市，道指升21點，報34415點；標指無升跌，報4255點；納指跌23點或0.2%，報14510點。

【20：34】【美國經濟】美國5月最終需求PPI按月升0.8% 5月零售銷售跌1.3%

【20：32】道期升3點，納指期貨升0.1%。

【19：17】道指期貨升2點；納指期貨升幅擴大至21點或0.2%，報14139點；標指期貨升4點，報4250點。

【18：24】道指期貨跌8點，報34267點；標指期貨升1點，報4247點；納指期貨升9點，報14126點。

【17：18】大摩行政總裁James Gorman表示，WSB股票帶來了一些好處，因為它們吸引了更年輕的投資者進入市場，但警告稱，AMC（美：AMC）和Gamestop（美：GME）等股票的大幅上漲可能是災難（recipe for disaster）。他指出，投資者在部分WSB股票，短時間內獲得巨額回報並不健康，稱這些收益在某些時候會導致災難。AMC盤前跌逾2%、GME盤前亦跌逾1%。

【17：12】美國諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）（美：NVAX）公布，第三階段臨床試驗結果顯示，旗下新冠病毒疫苗安全、有效率為90.4%。公司計劃2021年第三季度向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。該股盤前升逾2%。

【16：05】歐股早段向上，連續8個交易日上升。市場對經濟快速復甦的樂觀情緒提振了工業股，而科技股則跟隨美國同行隔夜上漲。英國5月失業率錄得6.2%，創2020年4月以來新低，倫敦富時100指數升0.4%。

【12：46】高盛計劃拓展加密貨幣業務至以太幣市場。根據coindesk數據，以太幣在過去24小時內升逾半成，最新報2617美元。另外，比特幣3.31%，最新報40,536美元。

【12：44】美股三大指數期貨向上，現各升0.1%。

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==以下6月14日（周一）股市==

聯儲局今起一連兩日（15、16日）舉行議息會議，議息聲明在香港時間周四零晨公布，市場聚焦會否有縮減買債的規模或時間表。美股科技股領漲，納指與標指齊創收市新高。

標指收市報4255點，升7點。納指升0.7%，收報14174點。蘋果宣布推出售價149.99美元的Studio Buds無線耳機，股價漲2.5%，收報130.48美元。道指受高盛、摩通及波音等股價下跌拖累，收市跌85點，收報34393點。

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債息止跌回升，10年期債息尾段高見1.507厘，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，相信高通脹可能持續一段時間，最終迫使聯儲局需要加息應對 ； 摩通因此耐心地持有相當數額的現金，總額達到5000億美元，以靜待利率上升帶來較高收益。

比特幣一度升破4萬美元 ； 金價偏軟，跌至4周低位。紐約期金跌0.7%，報1865.9美元。

全球疫情仍不樂觀，路透統計數據顯示，美國染疫死亡人數突破60萬，佔全球的15%。世衞幹事譚德塞稱，新冠病毒擴散速度較新冠疫苗分配速率快。變種病毒株的傳播力較強，已經成為病毒迅速擴散的主因，雖然全球確診人數正在下降，但死亡率未有同步降低。非洲的死亡率最高，也是接種比率最低的地區。

重點新聞：

【騰訊持股】Boss直聘母企「看準網」首掛升近一倍 集資近71億元

【bitcoin】馬斯克再反口重新接納比特幣買Tesla 比特幣迫近40000美元

【疫苗接種】美國藥廠Novavax稱其疫苗有效率逾90% 計劃第三季向FDA申請授權

即市走勢︰

【02：34】紐約7月原油期貨收跌0.03美元，跌幅為0.04%，報70.88美元

【02：01】納指漲幅擴大至0.5%，暫升64點， 報14133點；道指維持逾200點跌幅，暫跌257點或0.7%。標指跌0.3%

【01：52】紐約 8月黃金期貨收跌0.7%，報1865.90美元，創最近一個月收盤新低。

【01：45】美國10年期債息漲穿1.5厘，報1.5007厘，漲幅逾4.8個點子。

【01：05】英國將封鎖政策延長四周時間至7月19日

【00：55】道指挫264點或0.8%，報34215點；納指升49點，漲幅0.36%；標指跌12點或0.3%，報4119點；蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升1.5%及1.1%， 兩股早段最多曾升近2%及1.3%

【00：39】按Bitstamp比特幣現貨跌穿40000美元關口，最新報39990.03美元，24小時計算漲1.79%

【23：13】道指跌180點，納指維持升近0.3%，現報14107點。大型科技股領漲，蘋果（美：AAPL）及Facebook（美：FB）升逾1%；Adobe及Shopify（美：SHOP）升逾3%。

【21：50】道指跌120點，納指升幅擴大，現升逾0.3%，特斯拉（美：TSLA）升逾2%。Adobe（美：ADBE）業績前升逾2%破頂。

【21：30】美股開市，道指跌50點，報34433點；標指跌4點，報4243點；納指跌5點，報14064點。

【20：13】道指期貨跌26點，納指期貨升近0.3%。

【19：17】道指期貨跌2點，報34355點；標指期貨升3點，報4239點；納指期貨升47點或0.34%，報14031點。十年期美債息回軟，現報1.46厘。

【18：04】比特幣近24小時彈近一成，現報39173美元。

【18：02】歐股升幅擴大，英國富時100指數報7168點，升33點或0.5%；德國DAX指數報15734點，升41點或0.26%；法國CAC 40指數報6623點，升22點或0.34%；意大利富時MIB指數報25783點，升66點或0.26%。

【17：45】道指期貨升20點，報34377點；標指期貨升4點，報4240點；納指期貨升37點或0.3%，報14022點。

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