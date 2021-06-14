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英婦染疫身故後17分鐘 遭醫院職員盜用信用卡買零食

環球社會熱點 17:32 2021/06/14

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英國一名老婦因感染新冠病毒後不幸離世，但有醫護人員於婦人死亡後不久，便盜用她的銀行卡於醫院自動販賣機購買薯片、糖果及汽水等零食。該名醫護人員盜竊和虛假陳列作出欺詐罪罪成。據悉該醫護人員拒絕就其行為向老婦家人道歉。

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英國有婦人於1月24日不幸於伯明翰哈特蘭茲醫院（Birmingham Heartlands Hospital）離世，享年83歲。23歲醫護人員巴沙拉特（Ayesha Basharat）在老婦去世17分鐘後，便盜用其銀行卡於自動販賣機先後多次購買薯片、糖果及汽水等零食，總值7英鎊。

巴沙拉特於4天後上班，打算再盜用該銀行卡購買零食，但銀行卡已被停用，她隨即被警方拘捕。巴沙拉特向警方聲稱在地下撿起該銀行卡，在付款時誤認為是自己的銀行卡才誤用。她於6月9日承認盜竊和虛假陳述作出欺詐兩項罪名，分別被判處5個月徒刑，同期執行，緩刑18個月。巴沙拉特事後拒絕老婦家人道歉。

美國男誤遭鯨吞 再被吐出逃過一劫 【下一頁】

據悉巴沙拉特已被伯明翰哈特蘭茲醫院停職，院方已啟動內部調查。醫院同時就事件向受影響死者家屬致歉，表示日後將會盡力培訓NHS員工，務求達到病人期望。

責任編輯：郭麗明

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