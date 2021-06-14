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【甲醇汽車】吉利決意研甲醇汽車　藉二氧化碳生產技術減碳排放

科技 18:12 2021/06/14

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中國汽車製造商吉利 （Geely） 董事長李書福日前表示，該企正研究二氧化碳（carbon dioxide，簡稱CO2）生產甲醇的技術。

甲醇廢氣排放量較燃油汽車少，現代人講求環境保護，發展甲醇汽車自然成大趨勢。據外媒報道，中國汽車製造商吉利 （Geely） 董事長李書福日前表示，該企正研究二氧化碳（carbon dioxide，簡稱CO2）生產甲醇的技術。他更表示，車廠排除萬難亦要研發甲醇動力汽車，展現了其對開發甲醇汽車技術的決心。

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吉利是少數開發甲醇動力汽車的汽車製造商之一，現時正在中國西部城市測試甲醇計程車及開發甲醇動力貨車。李書福指，該企早前投資了一家名為Carbon Recycling International的冰島公司。該公司致力於研究以二氧化碳生產甲醇的技術，旨於減少整體碳排放量。

他續稱，中國擁有大量可轉化為甲醇的煤炭，故預料甲醇燃料有助促進中國的能源獨立。他認為甲醇汽車將比汽油車型更潔淨，擴大甲醇動力汽車的生產計劃是該企的當前首要任務。

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責任編輯：陳泳如

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