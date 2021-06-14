【新冠疫苗】印尼推疫苗接種巴士 民眾大讚方便

印尼經歷宗教節慶後，新冠疫情轉趨嚴峻，近期單日確診人數明顯增多。印尼有地方政府派出疫苗接種巴士，四出為民眾接種新冠疫苗，印尼當局指反應不俗。有印尼官員表示，早前民眾因誤信假消息而不願接種新冠疫苗，現時情況已有改善。

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印尼蘇門答臘省（Sumatra）北乾巴拿（Pekanbaru）政府從本月1日起，推出疫苗接種巴士計劃，令民眾無需到接種中心，可就近接種疫苗。計劃推出後大受歡迎，當地政府已將巴士數據倍增至10輛，更計劃未來進一步提升，但未透露確切數目。

印尼民眾Delvi在巴士接種疫苗後表示，巴士比疫苗中心更近更方便，希望計劃能夠繼續，直至城市內所有人都完成接種。

印尼當局表示，目前已經透過巴士為民眾接種了1.2萬劑疫苗，平均每日逾千劑。惟區長Said Ahmad Zamzami表示，除推行疫苗巴士外，當局仍需打擊疫苗假消息才能提升接種率。Zamzami指當局觀察到有民眾誤信假新聞，對接種疫苗抱有疑慮，但看到政府官員接種疫苗後，開始轉變態度，相信疫苗有助免疫系統對抗病毒。

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印尼政府計劃今年內為其逾1.8億人口接種疫苗，但目前僅得1,157萬人完成兩劑接種。印尼目前獲批使用疫苗包括科興疫苗、國藥疫苗及阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

責任編輯：李俊儀