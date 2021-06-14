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【歐國盃】英格蘭球員做足心臟檢查 防悲劇重演

環球社會熱點 17:05 2021/06/14

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歐洲國家盃開幕至今，最讓人印象深刻相信並非賽事，而是發生在丹麥中場艾歷臣的悲劇。據指英格蘭足總在今次事件前，早已下令要求定期為國家隊球員檢查心臟健康，提前預防悲劇再次上演。

【歐國盃】隊醫：艾歷臣心臟驟停曾「離世」 幸急救及時 【下一頁】

【歐國盃】艾歷臣一度暈倒 說服隊友完成比賽 【下一頁】

有指英格蘭足總早已安排所有國腳做心臟檢查，未能通過心電圖及心臟異常檢查的球員，將不能代表英格蘭國家隊上陣。另外，球員亦需要提供兩年內所做超聲心電圖。

消息人士透露，英格蘭足總已下令要求，定期監察所有層級的男子國家隊球員的心臟健康。措施自從2012年，保頓（Bolton）中場梅姆巴（Fabrice Muamba）因心臟問題在比賽中暈倒後落實推行。

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另外，英格蘭足總亦要求，所有代表隊的隊醫必須擁有足球高級腫瘤醫療管理證書（Advanced Trauma Medical Management In Football certificate），一旦賽事途中發生任何相關意外，球員都能接受專業的治療，確保梅姆巴及艾歷臣的悲劇不再發生。

英格蘭在小組賽亦成功打開勝利之門，曼城前鋒史達寧（Raheem Sterling）攻入全場唯一入球，以1比0小勝同組強敵﹑上屆世界盃亞軍克羅地亞。

責任編輯：吳漢培

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