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【美股分析】小摩看好埃克森美孚能源轉型前景　予增持評級目標價76美元

股樓投資 17:30 2021/06/14

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全球經濟活動反彈之際，石油需求隨之回升，帶動埃克森美孚（XOM）、雪佛龍（CVX）等石油股份反彈。摩根大通（又稱小摩）分析師Phil Gresh認為，石油行業當中，埃克森美孚有望成為能源轉型的領導者，因此予其增持評級，目標價76美元，較現價有15.8%的潛在升幅。

小摩認為，埃克森美孚將繼續保持其核心資產，大力投資生產石油和天然氣，但未來數年公司或有一項重大轉變，即減少資本支出預算。由2022年到2025年，埃克森美孚的目標資本支出為200億至250億美元，不過小摩並認為公司應將資本支出上限設定為200億美，當中20億美元用於能源轉型，超過當前的6億美元。

Gresh還表示，公司可以通過出售生產效率低下的資產、以及數間煉油廠，從而為公司帶來以下利好，包括為增加資產負債錶現金流、精簡資產結構、並大幅減少ESG影響。早前埃克森美孚舉行股東大會，有至少兩名重視氣候暖化的人士當選為新董事，雖然短期內不會改變公司的戰略，但有可能幫助推動公司發展潔淨能源。

截至本周一（14日）開市前，埃克森美孚最新報62.2美元，年初至今升50.8%。

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編輯：李勝男

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