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馬斯改口稱接受比特幣買Tesla 已沽一成Bitcoin持貨

環球社會熱點 17:20 2021/06/14

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科技狂人兼電動車生産商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯於5月宣布，由於挖掘加密貨幣比特幣嚴重破壞環境，因此Tesla不再接受以比特幣付款。馬斯近日一改口風，於周日（13日）在Twitter發文表示，若證實比特幣能用較清潔能源進行挖礦，Tesla將重新接受以比特幣付款。

JBS付逾8500萬比特幣贖金避險 防資料外洩 【下一頁】

馬斯（Elon Musk）於周日（13日）在Twitter發文，一改口風表示，若能確保比特幣能採用清潔能源進行挖礦，綠能用量佔比達合理水平，即約50%，且朝正面方向發展，Tesla將重新接受以比特幣進行交易。

馬斯亦表示，Tesla已沽出約一成所持有的比特幣，以測試比特幣流動性，確認能否在不影響市價下輕鬆沽貨。

馬斯的言論經常影響加密貨幣市場波動，他於今年2月透露已購買15億美元比特幣（約116.7億港元），並接受作為購買Tesla的支付方式。但馬斯於5月宣布因挖礦會破壞環境，決定不再接受比特幣付款，導致當時觸發比特幣價格大跌。

全球首國列比特幣為法定貨幣 高票過薩爾瓦多國會 【下一頁】

比特幣上限為2100萬個，供應有限。民眾可採用工作量證明（Proof-of-Work，PoW），利用電腦作複雜但毫無意義的數學運算，透過消耗電力與能源方式「挖礦」，以計算人們在區塊鏈內的付出，藉以衡量所獲取的比特幣數量。

據劍橋大學研究人員衡量挖掘加密貨幣的電力消耗指數，挖掘比特幣的過程消耗相等於阿根廷的年度溫室氣體總排放量，顯示帶來嚴重環境污染問題。

責任編輯：郭麗明

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