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殼牌擬出售美國頁岩油業務 涉資或達100億美元

環球政經 14:44 2021/06/14

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據外媒引述消息人士指，歐洲最大石油企業荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch /Shell Group of Companies）正考慮出售其在美國最大油田的持股。殼牌近年面臨越來越大的削減碳排放壓力，公司試圖從化石燃料過渡以減少碳排放，以便集中資源拓展邊際利潤率較佳的油氣項目與低碳項目，也意味着殼牌轉型。

報道指，殼牌擬出售的頁岩油項目大部分位於得克薩斯州，該項業務佔殼牌去年油氣總產量的6%左右，估值可能超過100億美元。殼牌對此拒絕置評。消息人士亦指，無法保證殼牌最終是否會達成交易。

近年，油企面臨環保團體壓力，包括要求退出化石燃料開採，以減低溫室氣體排放。上月殼牌更被荷蘭法庭下令裁決，要求其減少碳排放，到2030年的排放量需比2019年減少45％。

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記者：郭秀慧

石油 經濟 成交 荷蘭 歐洲 美國

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