拜登透露茶聚情況 英女王曾問及普京與習近平

美國總統拜登在英國出席G7集團峰會期間，曾與英女王會面及茶敘。拜登離開英國前透露，英女王在茶敘期間曾問及俄羅斯總統普京，及國家主席習近平。拜登表示與英女王談論了很長時間，並形容英女王慷慨大方，令他想起自己的母親。

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拜登（Joe Biden）結束G7峰會行程後，按計劃動身前往比利時布魯塞爾出席北約峰會。拜登周日（13日）夜晚登機出發前向記者透露，英女王於茶敘期間曾問及普京（Vladimir Putin）與習近平，希望了解兩人。

拜登稱自己無意冒犯，形容英女王的外貌及慷慨令他想起自己母親。他稱讚英女王十分和藹可親，兩人談論了很長時間。拜登指自己曾邀請英女王到訪白宮，雙方皆未透露更多兩人談話內容。

拜登這番話，令王室的政治談論話題罕有曝光，英國王室素有恪守政治中立傳統，極少對外表露任何政治相關意見。《衛報》報道，為免英女王尷尬，任何與英女王交流人士都不應公開對話內容，英國首相每周向英女王報告內容亦被列為機密，外界鮮有機會得知英女王談論政治內容。BBC記者2012年曾透露，英女王對未能逮捕伊斯蘭極端分子Abu Hamza感到震驚後，BBC其後需為此道歉。

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是次為英女王自疫情爆發1年多以來，首次與外國領袖單獨會面。英女王在位至今69年，美國期間經歷14任總統。連同拜登在內，她已與當中13人正式會面，唯一素未謀面的是60年代後期前總統詹森（Lyndon Johnson）。

責任編輯：李俊儀