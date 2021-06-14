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【火箭股】將出現首隻火箭股？ 維珍軌道擬通過SPAC以30億美元估值上市

股樓投資 14:19 2021/06/14

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據外媒報導，維珍銀河公司（Virgin Galactic）的衛星發射子公司維珍軌道公司（Virgin Orbit）正在籌劃通過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，估值約30億美元，未來幾周內將會有更進一步的消息。

維珍軌道是由維珍銀河集團分拆出來的火箭發射公司，其技術有別於傳統的地面發射火箭，而是使用改裝過的波音747將LauncherOne火箭運載到大約45,000英尺的高度，隨後將火箭投放，完成發射。

維珍軌道於今年1月完成了首次成功發射，並計劃在本月進行第二次發射。維珍軌道CEO曾於去年10月表示，公司正尋求集資約1.5億美元的新資金用於擴展業務。

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記者：郭秀慧

特殊目的收購公司（SPAC） 收購 波音 分拆 經濟 集資 美元

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