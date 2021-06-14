【生物科技】用火山岩取代石灰 史丹佛大學研發「無鋼筋」綠色混凝土

▲ 史丹佛大學日前提出用火山岩取代石灰以降低石灰岩的使用量，期望能打造出不需鋼筋加固的綠色混凝土。

水泥業是全球碳排放量最大的產業之一。該產業業界人士一直思考如何減少二氧化碳排放以保育環境。史丹佛大學日前提出用火山岩取代石灰以降低石灰岩的使用量，從而減少碳排放，期望能打造出不需鋼筋加固的綠色混凝土。

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石灰是製造水泥的重要成分，同時亦是碳排放的主要來源。史丹佛大學地球物理學助理教授 Tiziana Vanorio所率領的團隊致力於研究石灰替代方案。他們指出火山岩其實可以用來製作熟料，最後變成水泥的一部份。雖然改用火山岩亦需要密集的能處理，但在燃燒過程中不會排放任何二氧化碳。



該團隊續稱，他們發現的微小礦物纖維可抵抗材料的脆性，稍後將會逐步了解纖維微結構如何有效加固岩石。繼而，他們會透過納米技術進行混凝土加固工程，有望藉此研究使未來的混凝土不需要鋼筋加固。



各國科學家為降低水泥業的碳排放量絞盡腦汁，紛紛尋找可以替代石灰的物料。該團隊希望能透過研發「無鋼筋」綠色混凝土，綠化此佔全球二氧化碳排放量8%之多的水泥業。

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責任編輯：陳泳如