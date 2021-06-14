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【無綫耳機】蘋果Beats Studio Buds耳機或在7月21日亮相　產品約售1,164港元

科技 13:26 2021/06/14

分享：

蘋果（Apple）的Beats Studio Buds被傳有機會在下月21日推出，售價為149.99美元。

蘋果（Apple）的無綫耳機Beats Studio Buds尚未推出，網上卻流傳出不少真機的圖片。據外媒消息指，Beats Studio Buds已取得台灣國家通訊傳播委員會（NCC）無綫射頻認證，被傳有機會在下月21日推出，產品售價也遭到曝光。

＜＜Apple Podcasts訂閱服務6月15日全球推出　 提供200萬個免費節目支援香港地區

＜＜ 【WWDC21】蘋果發展智能家居　或需依賴第三方品牌

較早前，外媒《9to5Mac》在iOS 14.6版本中發現，蘋果正在開發Beats品牌的新款藍牙耳機，預計該產品設有紅、黑及白色。台灣NCC的認證文件中顯示，Beats Studio Buds的機身為黑色，採用入耳式設計，產品改為USB-C充電。據最新報道指，該機會在7月21日發布，。　

最近網上也流傳一些疑似Beats Studio Buds耳機的相片，上月NBA球星LeBron James在社交媒體上發布相片，就有網民懷疑他正在配戴蘋果新款的Beats Studio Buds耳機。另外，著名足球員Alex Morgan也發布了一張疑似配戴Beats Studio Buds的相片。

＜＜【WWDC21】AirPods無綫耳機功能升級　提升降噪收音效果、增Siri語音朗讀通知

責任編輯：李寶如

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