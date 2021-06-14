達美空少發難要脅摧毀客機 乘客空少聯手制伏（多圖）

美國達美航空近日差點發生高空意外，一名下班的達美航空空少搭乘從洛杉磯飛往亞特蘭大的航班中突然發難，出手襲擊兩名機組人員並搶去對講機，要求航班立即降落，否則摧毀客機。有影片顯示，當時場面一片混亂，數名乘客見狀出手制止，最終制服該名男士，航班被逼於俄克拉荷馬城降落，事件中沒有人受傷。

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一架由洛杉磯飛往亞特蘭大的達美航空 1730 航班，一名已收工空少在搭乘航班途中突然發難，出手襲擊兩名機組人員，更搶去對講機，要求機師立即把飛機降落，埸面混亂。有影片顯示，當時最少4名男乘客合力制止該名男士，惟他不斷掙扎，持續一段時間終於制伏他。亦有女機組人員表現驚慌，躲在備餐區內並致電向地面求救。

有乘客指，事發時機長透過對講機向乘客呼叫，希望所有身體健壯的男士前往飛機前方緊急協助，最終成功制伏男子。據悉，男子表現怪異，更戴上頭盔，甚至向機組人員寫了一張紙條，表示另一名乘客才是劫機者。

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飛機於上周五（11日）在俄克拉荷馬城緊急降落，當局未有透露涉事男子身份，目前正被FB1拘留，尚未作出起訴。FBI經過調查後，客機未發現任何爆炸品。

美國聯邦航空管理局今年已接獲約2,900宗有關乘客不良行為的報告，涉事乘客可面臨最高3.5萬美元(約27.3萬港元)罰款或監禁。

責任編輯：郭麗明