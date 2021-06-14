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【亞馬遜加薪】亞馬遜調高德國員工最低工資 　至每小時約113元

商業 13:30 2021/06/14

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美國電商亞馬遜一直被批評公司薪資待遇和健康保障措施不足。近日，亞馬遜終於宣布，將上調德國倉庫員工最低時薪至12歐元（約113港元）。

【人才管理】美國銀行連續第三年宣佈加薪計劃　CEO：不惜付出更高薪金留人才

德國是亞馬遜的第2大市場，當地工會組織Verdi自 2013 年以來一直發動罷工，抗議亞馬遜低工資和惡劣工作條件。亞馬遜表示，面對與工會的長期鬥爭，現將保證其德國倉庫的員工最低時薪提升至12歐元。加薪措施將從7月開始生效，未來還計劃進一步加薪。

《路透社》報道，目前亞馬遜德國員工的最低時薪，已高於當地法定的9.5歐元最低時薪，但員工仍經常罷工，例如，去年亞馬遜德國員工
不滿意疫情津貼被取消，故在年度促銷日「Prime Day」發起罷工。

事實上，亞馬遜第一季度淨利潤增至 81 億美元，比去年同期的25億美元增長了兩倍多。不過Verdi的一位成員認為，調薪是公司在賺錢後最起碼可以做的事情，但目前工資仍然無法滿足許多員工的要求。

【Under Armour加薪】美加服務業難請人　Under Armour上調員工時薪至117港元

責任編輯：蘇穎琪

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路透社 疫情 罷工 最低工資 德國

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