內塔尼亞胡統治正式終結 以色列任命新總理

以色列中間派本月初宣布，籌組政府內閣成功。以色列國會亦表決通過新內閣任命，右翼黨魁貝內特成為以色列新任總理，正式終結現任總理內塔尼亞胡12年管治。貝內特對內塔尼亞胡表示，感謝他長時間為以色列服務。內塔尼亞胡則指，自己未來會再度掌權。

以色列反對派組閣成功 內塔尼亞胡12年總理生涯結束 【下一頁】

以色列國會周日（13日）投票表決，是否支持對中間派未來黨，及右傾黨等8個政黨組成的聯合內閣，結果以60票贊成，59票反對及1票棄權通過，意味內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正式完結12年掌權生涯。根據協議，貝內特（Naftali Bennett）將成下一任總理，但貝內特只會在4年任期中首2年擔任總理，其後會讓位予未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）。

貝內特於國會投票前發表演講，感謝內塔尼亞胡長時間及出色地為以色列服務。內塔尼亞胡其後表示，將會與反對派合作，推翻危險的聯合政府重新掌權。投票通過後，內塔尼亞胡主動與貝內特握手祝賀，轉身走向反對派區域就坐。美國總統拜登隨後致電貝內特，恭賀新政府上任。他發表聲明指，期待2人合作令兩國關係更密切。

以色列反對派或組聯合政府 終結內塔尼亞胡統治 【下一頁】

據悉，貝內特一直希望以色列人保持國土最終控制權，反對建立巴勒斯坦社區。但聯合政府內閣中，包括「聯合阿拉伯黨」領袖阿巴斯（Mansour Abbas）。

阿巴斯指已從右翼政客中獲得保證，會為以色列居住的巴勒斯坦公民提供更多權利，包括住房政策等。在阿巴斯被其他阿拉伯政客指摘放棄原則同時，貝內特亦被部分右翼政客形容為叛徒。

責任編輯：李俊儀