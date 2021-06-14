【美股焦點】騰訊有份投資 「Boss直聘」母企看準網美上市首掛升近一倍

騰訊控股（00700）有份投資的內地網上招聘平台「Boss直聘」母企看準網（美：BZ）於上周五（11日）正式在美掛牌，上市首日表現做好，收報37.2美元，較最終定價19美元高出95.8%，總市值達148.8億美元。

成立於2014年的看準網，旗下擁有「看準網」、「BOSS直聘」和「店長直聘」三個子品牌，為內地招聘網站龍頭之一。今年首季收入達7.9億元（人民幣，下同），按年增長179%，而公司至今仍處虧損，但有所收窄，今年首季淨虧損為1.8億元，去年同期為2.8億元。

看準網是次共發行4,800萬股美國存託股份（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股。招股價介乎17美元至19美元，集資額最多9.1億美元。騰訊持有看準網12.2%股權。

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記者：郭秀慧