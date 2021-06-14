【人工智能】AI芯片大廠Nvidia有意收購DeepMap　累積自動駕駛技術

▲ AI芯片製造商Nvidia日前宣布有意收購自動駕駛汽車地圖繪製新創公司 DeepMap，改善必要的地圖和定位功能。( Nvidia官方照片 )

現時各企爭相發展人工智能相關科技，無人駕駛成大趨勢。AI芯片製造商Nvidia日前宣布有意收購自動駕駛汽車地圖繪製新創公司 DeepMap，收購金額暫未公開。

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自動駕駛車要正確定位，即需要即時的地圖更新。而這些地圖必須反映當前的道路狀況，例如施工地區或車道封閉等資訊。Nvidia指，DeepMap致力於打造高解析度的地圖繪製軟體。該企相信，此交易有助其累積自動駕駛技術，改善必要的地圖和定位功能。

Nvidia續稱，DeepMap的技術將增強NVIDIA DRIVE的地圖更新和定位功能，確保自動駕駛車可準確知道自己的所在位置及行車路線。其汽車副總裁兼總經理Ali Kani 表示，DeepMap將可協助該企擴展全球地圖業務並強化全自動駕駛專業知識。



據悉，當該收購獲得監管部門批准並符合慣例成交條件後，預計會在2021年第3季完成所有程序。相信未來NVIDIA旗下的端到端自動駕駛平台NVIDIA DRIVE將涵蓋越來越多新世代汽車和新能源車。

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責任編輯：陳泳如