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【三星摺機】Samsung Galaxy Z系列兩款新摺疊手機　傳於8月3日發表

科技 12:31 2021/06/14

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外國爆料達人Jon Prosser指，三星（Samsung）Galaxy Z系列新款摺機會在8月3日發布，並在8月27日上市。

三星（Samsung）在2019年推出旗下首部摺疊手機，其產品銷量不俗，不少消費者更是期待Samsung新一代摺機。據外國爆料達人Jon Prosser所指，Samsung的Galaxy Z系列新摺機會在8月27日上市。

＜＜【三星新機】三星平價旗艦機Galaxy S21 FE售價曝光　傳今年8月內發表

＜＜【MWC】三星於MWC大會期間舉行綫上發布會　Galaxy Watch智能手錶將成為主角　

市面上一直有消息傳出，Samsung會於本年7月或8月份，推出新一代摺疊智能手機。外國網用戶Max Weinbach透過社交媒體Twitter透露，三星會在8月3日舉行綫上發布會，對外發布Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、Galaxy Watch4和Galaxy Watch Active4產品。

據另一位爆料達人Jon Prosser指，Galaxy Watch4系列將在8月11日開始發貨，而新一代 Galaxy Z系列摺機在8月27日發貨。此外，Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3將採用全新設計，Galaxy Z Fold3或支援S Pen手寫筆，並配備屏下攝像頭。Galaxy Z Flip3的屏幕尺吋更大，相機鏡頭改為橫向排列，消息也指，兩款新摺機的售價將會較上一代便宜。

責任編輯：李寶如

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