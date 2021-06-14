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【G7峰會】G7重新承諾每年調動1,000億美元助窮國減排

環球政經 12:31 2021/06/14

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七國集團（G7）峰會於昨日（13日）結束，G7領導人當日同意，加強在應對氣候變化的行動，並重新承諾在氣候方面的資金捐助，包括兌現於2009年的承諾、每年調動1,000億美元來幫助較貧窮的國家減少碳排放，並協助發展中國家擺脫使用煤碳，以應對全球暖化。

已發展國家早於2009年已承諾，在2020年之前，要每年共同貢獻1,000億美元來協助較貧窮國家應對氣候變化，但仍未兑現承諾。

然而，有環保團體認為，是次峰會的承諾缺乏具體細節。

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記者：郭秀慧

經濟 氣候暖化

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