【G7峰會】G7重新承諾每年調動1,000億美元助窮國減排

七國集團（G7）峰會於昨日（13日）結束，G7領導人當日同意，加強在應對氣候變化的行動，並重新承諾在氣候方面的資金捐助，包括兌現於2009年的承諾、每年調動1,000億美元來幫助較貧窮的國家減少碳排放，並協助發展中國家擺脫使用煤碳，以應對全球暖化。

已發展國家早於2009年已承諾，在2020年之前，要每年共同貢獻1,000億美元來協助較貧窮國家應對氣候變化，但仍未兑現承諾。

然而，有環保團體認為，是次峰會的承諾缺乏具體細節。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧