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美國男誤遭鯨吞 再被吐出逃過一劫

環球社會熱點 12:08 2021/06/14

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美國一名男子早前在麻省潛水時，遭遇前來覓食的座頭鯨，無故成為座頭鯨的「美食」。但由於男子體型過大，座頭鯨最終浮上水面，把他排出體外，男子非常幸運逃過一劫。男子事後獲救，送院治療後已康復出院。

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被鯨吞的男子是56歲的帕卡德（Michael Packard），為一名從事商業捕捉龍蝦的漁民。帕卡德憶述當時情況，指自己正在海下約13公尺處潛水捕捉龍蝦，突然遭到襲擊，眼前一片漆黑。當下帕卡德以為是鯊魚，但他感覺不到有牙齒，或是任何痛楚。

帕卡德此時意識到，自己大有可能被鯨魚誤吞。但他當時找不到呼吸調節器，憂慮可能會在鯨口窒息而亡。經過約半分鐘的口部停留後，鯨魚浮上水面，將帕卡德吐出來。當地救援服務人員及後將帕卡德送院，他在上周五（11日）已出院回家。

鯨魚專家Charles Mayo表示，人類被鯨魚吞食的意外非常罕見，一般而言庭頭鯨攻擊性不強，相信今次是庭頭鯨當時在覓食時誤吞帕卡德。

責任編輯：吳漢培

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