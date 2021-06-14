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【通脹升溫】聯儲局本周議息 大摩預期會議將討論收水

股樓投資 15:56 2021/06/14

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聯儲局本周二、周三（15-16日）將召開議息會議，市場預期局方將會維持利率0至0.25厘不變，但大摩近期發報告指數，公開市場委員會將會進行「縮減」（taper）相關的討論，即調整資產回購計劃規模，為市場做好準備。

大摩還預計，近期通脹預測將會見到明顯上調，聯儲局點陣圖或將呈現9票對9票的局面，顯示委員們對於2023年加息出分歧。此前美國經濟數據反映物價正在快速提升，5月消費者物價指數 (CPI)按年升5%，創2008年8月以來最大升幅，至於撇除食品和能源的核心CPI則按年增3.8%，增幅創1992年以來最高，二者皆高於市場預期。

該行認為，即將帶來的美國經濟數據已經克服了必要的障礙，讓委員會得以討論資產負債表，同時維持其觀點，即勞動力需求依然強勁，且勞動力供應亦將復甦。

本周美國將公布多項數據（見下圖），包括5月核心生產者物價指數、新屋開工、建築許許可等，一定程度上可反映美國經濟復甦與通脹情況。

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編輯：李勝男

經濟 美國聯儲局 通脹

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