【芯片荒】南韓現代汽車因芯片短缺 美國工廠將停工三周

全球車用晶片短缺衝擊各大車廠，多間車企生產計劃多次被逼暫停，韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）宣布，由於半導體短缺和例行維護，其美國工廠將暫時停工3周。

現代汽車發言人在電話中表示，由於芯片短缺，公司將從今日起（14）日起停工一周，並從6月16日至7月11日停工兩周以進行工廠維護工作。

上周四（10日）現代汽車已暫停位於首爾蔚山的工廠，為公司重要生產據點，主要是因一家關鍵零部件供應商出現新冠病毒感染，導致零部件供應中斷。

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記者：郭秀慧