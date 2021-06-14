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【電動車】內地電動車滲透率升至12% 創歷史新高

股樓投資 11:43 2021/06/14

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內地電動車銷售持續強勁，且滲透率不斷提升。興業證券發表研究報告指，5月新能源乘用車滲透率升至12%，環比增加1%，創歷史新高。今年以來，受益於優質電動車型持續放量，疊加傳統燃油車受芯片短缺影響更為嚴重（多數車企優先保證新能源車芯片供應），新能源乘用車滲透率快速提升，由1月的8%增加至5月的12%。

【航運股】資金持續流入 航運股全綫炒高【見下頁

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報告更指，國產特斯拉（Tesla）5月內銷2.2萬輛，環比增加85%，出口1.1萬輛。至於內地車企中，以比亞迪（01211）銷量最搶眼，5月銷量達3.2萬輛，環比增加26%，其中漢系列貢獻0.8萬輛，其他增量多由新款Dmi車型貢獻。

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記者：郭秀慧

比亞迪股份（01211） 電動車 新能源 經濟 晶片 Tesla 銷售

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