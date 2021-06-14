【美股分析】高盛指板塊輪動將完　「年底成長股跑贏價值股」

隨著經濟從疫情中復甦，價值股近期重獲市場青睞，跑贏主導市場多年的成長股。但高盛近期指出，在經濟復甦下，資金向價值股的輪動已經基本結束，儘管價值股近期將繼續跑贏，但成長股將在今年年底恢復其領先地位。

【美國經濟】美國通脹見13年來高位 聯儲局何時轉軚？【下一頁】

高盛分析師Ben Snider等人在報告中寫到：「歷史、估值、持倉、以及經濟減速皆表明，大部分輪動已經過去。」早前通脹預期升溫下，美國10年國債債息飆升，引發市場拋售科技股、成長股等高估值股票，高盛在報告中指出，投資者最常見的問題就是，成長股調整潮還將持續多久？

高盛分析師認為，儘管美國GDP增長強勁，且收益率不斷上升，短期內仍將繼續利好價值股表現，但從長期來看，成長股將於今年年度或明年年初再次引領市場。惟這一過程中或有反覆，高盛認為，在市場確認近期的通脹壓力是否屬「暫時性」之前，成長股與價值股之間的交易仍將保持波動。

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編輯：李勝男