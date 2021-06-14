阿茲海默症有得醫？　大商機下恐藏隱憂

阿茲海默症（​Alzheimer's disease，又稱老年癡呆症），是認知障礙症中最常見的類型，由於患者大腦中積聚「澱粉樣蛋白」（又稱「老人斑」），令其大腦神經細胞出現不可逆轉的病變，最終導致腦功能逐步衰退。常見的症狀包括記憶力衰退、專注度下降、執行力變差等，影響患者的日常生活、行為及情緒，當病情演變的末期，患者有可能無法生活自理。

隨著全球人口結構的老齡化問題日益嚴重，阿茲海默症患者的規模將愈來愈大。國際認知障礙症協會（ADI）便指出，現時全球每3秒便有1人確診認知障礙症，2019年全球患者人數估計超過5千萬，預計2050年患者數目將高達1.5億人，當中有50%至75%為阿茲海默症患者。而本港目前每10名70歲以上長者中當中便有一名患者，85歲以上患病比率更高達三分之一。

再者隨著亞洲等地區醫療保健技術改善，全球老齡化問題愈發嚴重，阿茲海默症治療市場亦將見到高速的發展。全球市場研究機構Acumen Research and Consulting預計，在2020至2027年期間，這一市場的年均複合增長率將達到12.8%，到2027年市值料超過56億美元。

Biogen股價飆升

阿茲海默症幾乎可不逆轉，困擾千萬家庭，現時市面上的藥物僅限於改善患者記憶力、判斷力、理解力等，可謂治標必治本。事實上，過去10年內全球有超過100種阿爾茨海默症潛在療法處於研究當中，但都以失敗告終。

而美國生物科技公司Biogen（BIIB）所研發的Aduhelm，被FDA稱讚「有實質證據證明Aduhelm能夠幫助減少大腦中的澱粉樣蛋白，對患者有重大利好」，是現時第一款獲FDA認可為有效應對阿茲海默症的藥物，外界視之為對抗該病症的「歷史性時刻」。消息一經公布後，Biogen股價上周一（7日）旋即升逾6成，最終收市升38%。

看好公司新藥有望利好公司盈利前景，隔日華爾街各大行亦相繼提升對Biogen的目標價，當中大摩分析師Matthew Harrison給予Biogen「增持」評級，將目標價大幅上調32.6%至455美元；Jefferies分析師Michael Yee則持「買入」評級，目標價從450美元上調至500美元，較現價有22.9%的潛在升幅。

藥效惹多方爭議

惟醫學界與科研界對此並不收貨。一方面是因為Aduhelm的研發過程一波三折且頗為吊詭，先是公司叫停第三階段臨床測試，後來又遭FDA藥物諮詢委員會全盤否定，因此療效如何成疑；另一方面新藥定價遠高於市場預期，亦引發業內爭議。

據外媒報道，2019年3月，Biogen進行的兩項Aduhelm第三期臨床試驗顯示，相較於安慰劑對照組，接受了藥物治療的患者並沒有出現明顯的改善，因此公司選擇終止該項試驗。但Biogen於同年年底聲稱公司提取了「更多數據資料」資料，發現在提高劑量的情況下，Aduhelm能夠有效治療初期阿爾茨海默症患者，並於2020年向FDA提出上市申請，但FDA中樞神經系統藥物諮詢委員會的11名委員中，無一人投讚成票。

故FDA是次放行Aduhelm，惹來巨大外界巨大爭議。倫敦大學學院老年精神病學教授Robert Howard稱FDA的決定是「嚴重錯誤」，批評FDA忽略了一個事實，那就是臨牀數據顯示該藥物無並不能改善患者的認知退化。他還直言：「這會把過去10年全部有意義的研究毀於一旦。」

除了藥效惹質疑之外，Aduhelm的定價亦招徠多方爭議。據悉新藥的價格為每劑4,312美元，每四周注射一劑，因此一年耗資為5.6萬美元（約43萬港元）。公司行政總裁Michel Vounatsos指未來兩周內將會出貨，同時承諾未來四年內不會漲價，儘管如此，這一價格仍遠遠高於此前市場預期的1萬至2.5萬美元。