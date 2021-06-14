【比特幣】馬斯克推特又發言 比特幣衝上39000美元

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體推特（Twitter）就比特幣發言，比特幣價格又再一飛沖天。馬斯克表示，特斯拉將恢復接納加密貨幣比特幣作為支付工具，前提是當確認礦工使用合理比例（約50%）的清潔能源且未來趨勢向好時，特斯拉綫上商店將恢復接受比特幣付款。

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此外，馬斯克表示，特斯拉只會出售10%的比特幣，以確保比特幣有流通性，但不會影響其市場。

馬斯克此話一出，比特幣一度飆升近15%，高見39794.57美元，最新報38,930.89美元，仍升10.2%。

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記者：郭秀慧