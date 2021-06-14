  • 31°C
香港時間 : 2021614日 (一) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比特幣】馬斯克推特又發言 比特幣衝上39000美元

股樓投資 11:25 2021/06/14

分享：

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體推特（Twitter）就比特幣發言，比特幣價格又再一飛沖天。馬斯克表示，特斯拉將恢復接納加密貨幣比特幣作為支付工具，前提是當確認礦工使用合理比例（約50%）的清潔能源且未來趨勢向好時，特斯拉綫上商店將恢復接受比特幣付款。

【大行點睇】高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

此外，馬斯克表示，特斯拉只會出售10%的比特幣，以確保比特幣有流通性，但不會影響其市場。

馬斯克此話一出，比特幣一度飆升近15%，高見39794.57美元，最新報38,930.89美元，仍升10.2%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

電動車 經濟 馬斯克 Tesla Twitter 比特幣 美國 行業

上一篇文章

【電動車】內地電動車滲透率升至12% 創歷史新高

下一篇文章

阿茲海默症有得醫？　大商機下恐藏隱憂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱