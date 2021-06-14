【阿斯利康疫苗】EMA重申接種利多於弊 特別60歲以上

歐洲多國因懷疑阿斯利康疫苗或會導致罕見副作用血栓，宣布停止接種。有指歐洲藥品管理局曾建議，避免安排60歲或以上人士接種阿斯利康疫苗。但其後相關官員澄清，指言論被誤解，強調阿斯利康疫苗對所有人，特別是60歲或以上人士是利大於弊。

EMA籲勿用肝素治阿斯利康疫苗所致血栓 憂情況惡化 【下一頁】

意大利媒體《新聞報》（La Stampa）曾報稱，歐洲藥品管理局（EMA）疫苗部門主管卡瓦雷里（Marco Cavaleri）指出，由於憂慮罕見的血栓副作用，各國應避免向60歲或以上人士，以及年青人接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

但卡瓦雷里周一（14日）凌晨發表聲明指，自己說法被《新聞報》誤解。他認為接種阿斯利康疫苗對所有年齡組別而言，特別是60歲或以上民眾，都是利多於弊。《新聞報》其後亦更改其網站文章標題，並在相關文章中加入卡瓦雷里聲明。

因應當地1名青少年出現血栓死亡，意大利政府上周表示，將限制阿斯利康疫苗接種人群為60歲或以上人士。當地衛生部部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）周日表示，將繼續為60歲或以上人士接種阿斯利康疫苗。

BBC名主持接種後阿斯利康疫苗突離世 疑與血栓有關 【下一頁】

EMA一直堅稱，18歲或以上人士接種阿斯利康疫苗十分安全。但是部分歐盟成員國已停止為部分年齡組別接種，多數介乎50至65歲以下。

責任編輯：李俊儀