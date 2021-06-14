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【卓悅 653】卓悅為改善財務狀況 先售後租回荃灣地舖

股樓投資 10:56 2021/06/14

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卓悅控股（00653）公布，以先售後租方式套現1.15億元。公司指，於6月11日，公司間接全資附屬公司至易有限公司向獨立第三方宏新發展出售位於荃灣大河道登發大廈地下2號及3A號所有商舖，涉及面積約1,170平方呎，現金代價1.15億元。完成後，公司將租回有關物業，月租27萬元，為期兩年。

【大行點睇】周大福業績有驚喜 獲多間大行上調目標價 股價破頂見16元【見下頁

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公司指，估計是次出售收益約900萬元，所得淨額1.13億元，擬用作償還銀行貸款、一般營運資金及集團發展。

鑑於公司於過往兩年之財務狀況，公司董事認為，該出售事項可改善其財務狀況並集中資源以尋求現有業務之發展機遇。

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記者：郭秀慧

卓悅 商舖 物業 經濟 目標價 卓悅控股（00653）

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