【宏觀術數@iM網欄】奇門遁甲 夏至星象細看世運

上期趁著夏至到來前的時機，介紹奇門遁甲這門古三式術數，今期便集中從天星分析夏至節氣對下半年世運的影響。

水星逆行 網絡問題可能重覆

以香港而言，春分星盤起始於天秤座（轉宮），流年運程以每一季度的始入星盤為主。夏至星盤將會對6月至10月間有重大影響。香港星盤內重點星曜為水星，且處於關鍵的位置。水星又從5月29日開始於雙子座逆行至6月22日，由於雙子座本身即帶有水星 溝通、通訊、傳媒 等性質，再配合今年流年四化星文昌化忌亦帶有相近特性，加強了其負面的影響力量。全球來說此段時間內都容易出現上述的問題，就如前幾天因「邊緣雲端」服務供應商Fastly出現故障，引起多個網站如Paypal，互馬遜、紐約時報、BBC及Vimeok等集體故障，可見此次逆行破壞力實不容輕視。雖然逆行會於22日結束，但其影響力則會延至7月初一段時間。由於雙子座屬「雙體宮」及其本身特質，於6月中至7月初一段時間，類似通訊、網絡故障容易重覆發生，要小心突發事件影響交易而招致投資損失。

Photo by Fanky Chak

香港星盤 影響男性政商領袖

針對本港來說，由於水星直接影響到主宰政府及大機構的宮位，一方面代表高級官員或商界領袖會容易失言或溝通上出誤會引起大風波外，亦同時留意涉及交通、航運、貿易和旅遊的政策方面的問題或改變。星宮內太陽和木星原本吉會，對男性年長領袖人物稍為有利，但是農曆五月又逢斗數太陽星化忌，此月份男性政商人物反而容易出事或長者逝世。

此外，水星和資金流通或匯率有相當關係，星盤內又和月亮北交點有會合之象，基於港元是和美元以聯繫匯率掛鈎，值得注意一下美元匯價和資金流向對本港經濟、投資市場，及出口貿易做成的波動或影響。星盤內代表突變的天王星正沖擊著經濟宮內的月亮，主對民生和物價帶來突發性的波動，由於天王星其實正受代表疫病和限制的土星所刑，帶來不良影響，並且土星仍影響著主管娛樂飲食的宮位，宮內亦同時冥王星，恐怕消費行業在未來3個月仍得多捱一段時間了。

Photo by Fanky Chak

美國星盤 貨幣利率政策影響投資回報

既然星象暗示本港出口貿易和投資市場在未來幾個月份容易受到匯率或資金流向的影響，亦可參考一下美國的夏至星盤看看有可啟示。今年美國春分星盤東昇於寶瓶座，星盤為對全年都會有較大的影響力的「基本盤」。其內較重點為代表景氣和樂觀的木星，代表整體國家在逐步恢復及擴強中。而影響其經濟周期的月北交點處於雙子座本來屬有利，但受到火星衝激，夏至星盤的火星又再直接會合對月北交點產生沖擊，未來幾個月美政府可能對貨幣、利率，甚或聯儲局有意料以外的措施出台，對其本國及貿易伙伴均會產生較大影響。

同時，亦不容勿視近幾年冥王星重逢是美國星盤的一個主旋律，星象主重新定位和監控，加上星盤內主星土星也對天王星產生不良影響，配合其他組合對網絡新聞、互聯網媒體、資訊科技等行對容易有更強的限制或監管，對相關行業的投資宜審慎。可以和香港情況相互參照，得出更明確的星圖意象。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！