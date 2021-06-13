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【樓市現象】港島區5球「上車」 新婚夫婦以550萬購豐裕大廈兩房單位

股樓投資 21:26 2021/06/13

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港島區的樓價一向高昂，但一直受市場歡迎。近日，位於西營盤豐裕大廈中層兩房，獲新婚上車客以550萬承接。

【樓市現象】柏傲莊帶動鐵路盤成交 換樓客800萬購元朗朗屏8號 創同類成交價呎價新高 【下一頁

利嘉閣地產至尊豪宅西南西營盤站分行經理黃國然表示，該行新近促成西營盤豐裕大廈中層E室單位的二手成交，實用面積約299方呎，建築面積約375方呎，為兩房間隔，外望開揚景觀。單位日前以550萬元易手，折合實用面積呎價約18395元，折合建築面積呎價約14667元。據了解，原業主在2010年6月，以約203萬元買入上述單位，持貨約11年，現沽出轉手帳面賺約347萬元，接近賺1.7倍。

【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起 【下一頁

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黃國然又指，上述成交造價合理，買家為新婚上車客。今次是屋苑本月首宗二手成交。豐裕大廈位於西營盤第三街182-190號。1980年開始入伙。大廈共有1座，提供123個單位。豐裕大廈的實用面積由244呎至482呎。豐裕大廈交通便利，同時亦鄰近港鐵香港大學站。

 

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責任編輯：羅浩濂

買入 地產 樓價 成交 香港大學 香港 上車盤 西營盤

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