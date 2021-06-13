【人工智能】Google用AI設計晶片 6小時內可完成 取替工程師數月工作

以人工智能設計人工智能，相信只會在電影中看見。但早前，Google的員工在《自然》雜誌發表一篇論文表示Google開始用人工智能設計自家的晶片。Google的工程師更表示，由演算法設計的晶片品質，比起人工設計來說不但品質「相當」甚至「還要更好」，更重要的是在速度上快很多。Google表示，人工智能可以在6小時內完成工程師數月完成的晶片設計工作。

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Google多年來一直在研究如何使用機器學習製造晶片，終於在《自然》雜誌的證實此類研究已經應用於商業產品。有評論指出，這項研究是一個重要成就，並對晶片業有巨大影響，能讓示少企業在設計晶片時探索架構的可能性速度加快，為特定工作負載定製晶片提供更加便捷。換句話來說，即是人工智能正推動人工智能技術進步。

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但目前還並非用AI設計完整的晶片，Google人工智慧演算法處理部分，目前被稱為「晶片版面規劃」。Google的工程師指出，規劃晶片版面如果是用工程師來設計需要數月才能完成，但從機器學習的角度來看，完全可以像下棋那樣解決這個問題。工程師又指出，晶片版面規劃與下棋相似，只不過用的不是棋盤，而是晶片。棋盤上的棋子變成了CPU和GPU等晶片子系統。接下來的任務就是讓機器學習系統找到「獲勝條件」。在西洋棋比賽中是吃掉對方的王，而在晶片設計中是運算效率。

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責任編輯：羅浩濂