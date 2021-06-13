運輸署新增3個試行自動泊車系統選址 增加泊車供應量

運輸及房屋局表示，運輸署將新增多3個試行自動泊車系統的選址，當中包括大埔、將軍澳及新蒲崗，目前已有共選定7個地點試行4種自動泊車系統。

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運房局在Facebook中表示，正研究在大埔白石角科城路的公眾停車場、將軍澳第67區政府聯用辦公大樓及新蒲崗四美街休憩用地部分地下空間，安裝自動泊車系統。連同先前已公布的選址例如深水埗欽州街西公共休憩用地、柴灣常茂街、上環中港道的擬建政府大樓及荃灣海盛路的政府短期租約用地等合共7個地點將試行4種自動泊車系統。而荃灣海盛路的政府短期租約用地項目更會在今年內投入服務，提供不少於245個泊車位，計劃至少75個是自動泊位。

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局方表示，自動泊車系統將作為增加泊車供應的中至長期措施之一，而相對傳統停車場，自動泊車系統可在相同空間增加3成至1倍的泊車位，大幅增加泊車量，但駕駛者使用時要注意車輛長度及重量限制。

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責任編輯：羅浩濂