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市建局首次採用「預先招標」於橡樹街項目試行 縮短其項目發展周期

理財智慧 17:06 2021/06/13

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市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌表示，一般與發展商合作發展的重建項目，要完成整個規劃、收購、建築、落成的周期，需要超過10年的時間，為能縮短整個重建周期的時間，所以將於橡樹街項目首次採用「預先招標」的措施，以提前引入發展商進場，有望能提早9個月至1年完成。

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韋志成指，「預先招標」模式對市建局和入標的發展商來說，是一個「雙贏」的安排。在市建局方面，此舉可以提早從中標發展商收取前期款項，讓資金提前「回籠」，推展其他重建項目。其次，項目能提早交予發展商籌備建築工程，使項目提前落成。再者，可讓市建局因應市場環境、重建項目進度、該年度可推出招標的單位數量等因素，更靈活地選取清場進度較理想的項目進行招標，以達致善用和盡用市建局的財政資源，加快市區更新步伐。​

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他又指，對發展商來說，能夠提早接手項目，以開展項目的詳細設計工作，擬備相關圖則，及提交予政府部門審批，使相關工作可以提早9個月至一年完成。其次，發展商在項目清場後接手地盤，可以按預早批核的圖則立即施工，減少地盤因應圖則待批而閒置的時間，提升效率。更重要的是，若項目的圖則提早獲批，發展商就可加快向政府申請預售單位的工作，以便盡早發售單位，滿足市民置業的需要。而接著的建築工程、單位落成時間，也能產生連鎖反應，縮短其項目的整個發展周期。

 

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責任編輯：羅浩濂

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