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【G7峰會】拜登贈訂製單車 約翰遜回禮唔夠得體？

環球社會熱點 09:05 2021/06/14

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7國集團（G7）在英國康沃爾舉行峰會，會前英美兩國元首相互贈禮。美國總統拜登送贈一輛高價私人訂製單車，英國首相約翰遜卻只回贈一幅美國黑人廢奴領袖的圖片，被指出手不夠高。

英女王與G7領袖會面 意外顯示幽默一面 【下一頁】

拜登（Joe Biden）所贈的單車為私人訂製，同款索價6,000美元（約4.6萬港元）。單車以藍色為主調，配以英國國旗米字旗（Union Jack），以及英美兩國小旗幟，而且更配有同屬訂製的頭盔。連同頭盔，美方禮物可高達1萬美元（約7.8萬港元）。

白宮表示，選擇單車是因為拜登與約翰遜（Boris Johnson）同為單車發燒友。單車生產商Bilenky Cycle Works透露，單車按照約翰遜的身高製造，並在不足兩周的時間內交貨。生產商亦提供十分豐厚的拆扣，讓美國國務院以低價入手。

英美兩國互贈的禮物

    點擊圖片放大
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普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點 【下一頁】

約翰遜的禮物相比之下明顯寒酸，連前總統特朗普（Donald Trump）長子唐納德都看不過眼，批評英國的禮物不尊重拜登。禮物是一張美國黑人權益的英雄道格拉斯（Frederick Douglass）的圖片。

圖片是攝影師海頓（Melissa Highton）在愛丁堡街頭，拍攝到的道格拉斯人物塗鴉畫。由於海頓上傳圖片時注明免費轉載，估計英國在送拜登禮物方面，花費應該不大。

不過，美國有規定總統不得收受外國元首超過415美元的私人禮物（約3,223港元），金額高過規定，禮物通常會送到美國國家檔案和記錄管理局（National Archives and Records Administration）收藏。

責任編輯：吳漢培

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