瑞士舉行公投 投票決定是否禁用人工殺蟲劑 可能成全球第二個禁用國家

不少人認為在耕種時使用人工殺蟲劑會影響人體健康，但如果不使用則會降低農作物收成，因此經常爭論不休。瑞士今日(13日)舉行公投，決定是否在十年內禁止使用人工殺蟲劑，如果公投獲通過，可能成為繼不丹之後，全球第二個禁止使用人工殺蟲劑的國家。

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支持者認為，農藥產品會對植物、動物和昆蟲做成損害。但農藥製造商則表示，人工殺蟲劑已經過嚴格測試和監管，如果禁止使用這些產品，可能導致農作物產量下跌，更警告，這些倡議將使他們中的許多人破產。與此同時，不少農民也憂慮有關禁令將推高食品價格，不但影響就業，亦會令國家更需要依賴進口食品。另外，也有一項公投提出終止對使用此類型殺蟲劑的農民作出補貼。

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如果公投案成功通過，這與不丹在2013年實施的禁令相比，此舉將具有更大的全球意義，因為瑞士是世界上最大的農藥製造商的所在地。

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責任編輯：羅浩濂