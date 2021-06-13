Microsoft承認因洩密事件提交用戶數據 Google並未遵從有關命令

在2017年的美國白宮洩密事件，令部分科技企業都被美國司法部要求交出部分國會議員及其家人和好友的訊息內容，Apple、Microsoft以及Google也是其中之一。繼Apple承認交出數據後，Microsoft近日亦承認向美國司法部移交了相關用戶數據。

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微軟發聲明表示，公司被要求交出部分個人賬戶的電子郵件或文件內容。但微軟強調，客戶是有權利知道公司被政府要求提交有關數據。事實上，上述科技企業在交出數據的同時，亦被要求禁止對外公開是次提交用戶數據的舉動。但在禁制令結束後，微軟及蘋果都有立即通知有關客戶。

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另外，Google並沒有遵從司法部的命令。據紐約時報指，Google被要求向政府提供紐約時報4名記者的電子郵件數據。

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責任編輯：羅浩濂