【太空旅行】神秘競標者以2800萬美元 投得Blue Origin飛船座位 將與貝索斯進行太空旅行

一位神秘競標者以2800萬美元（約2.18億港元）投得了由亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos) 的Blue Origin公司進行的首次載人航天飛行的座位，屆時將與貝索斯及其弟乘搭飛船進行太空旅行。

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Blue Origin上周六（12日）舉行拍賣會，並指拍賣以電話形式舉行，起標價為480萬美元（約3734萬港元）。招標過程吸引了159個國家﹑超過7,600人登記參與。而經過10分鐘競標後，最終由一位沒有公開身分的買家，以2,800萬美元（約2.18億港元）投得。Blue Origin表示，是次拍賣將捐贈作慈善用途，而中標金額將捐贈給Blue Origin的基金會。

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根據Blue Origin的網站指，公司計劃將其乘客發射到地球表面以上100公里的地方，讓他們體驗微重力，屆時太空艙將使用降落傘返回地球，有關的太空飛行預計將歷時約10分鐘。

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責任編輯：羅浩濂